‎محكمة تحقيق الكوت تصدر امراً بإستقدام رئيس مجلس محافظة واسط

2019/11/10 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة تحقيق الكوت، اليوم الاحد، امرا باستقدام رئيس مجلس محافظة واسط وفق المادة (231) عقوبات.

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