2019/11/10 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بطل آسيا لبناء الأجسام ينجو من محاولة اغتيال شمال بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/10 | 10:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطل آسيا لبناء الأجسام ينجو من محاولة اغتيال شمال بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطل آسيا لبناء الأجسام ينجو من محاولة اغتيال شمال بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).