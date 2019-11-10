توضيح رسمي لوضع سد دربندخان وجاهزيته لاستقبال الموجات الفيضانية

2019/11/10 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت إدارة سد دربندخان بمحافظة السليمانية، وضع السد وجاهزيته لاستقبال الموجات الفيضانية.

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