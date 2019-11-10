الكويت تسحب موظفي قنصليتها من البصرة

2019/11/10 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد مصدر دبلوماسي كويتي، سحب أعضاء البعثة الدبلوماسية من القنصلية الكويتية في البصرة، نظرا لتطورات الأوضاع في المحافظة المحاذية للكويت.

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