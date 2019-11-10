اعتقالات للمتظاهرين في البصرة واستخدام المسيل للدموع بذي قار

2019/11/10 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، عن قيام القوات الامنية بحملة اعتقالات بصفوف المتظاهرين، جنوبي العراق.

وقال المصدر لشفق نيوز ان حملة اعتقالات عشوائية قامت بها القوات الامنية في البصرة، بشكل كثيف، مبينا ان القوات الامنية منعت التظاهرات الطلابية في المحافظة.

وتابع المصدر ان القوات الامنية المتواجدة بالقرب من ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مشيرا الى تسجيل عدد من حالات الاختناق.

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