القوات الامنية تتخذ اجراء لمنع وصول المتظاهرين الى ثلاثة جسور

2019/11/10 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باتخاذ القوات الامنية اجراء، لمنع وصول المتظاهرين المحتجين الى ثلاثة جسور، وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز انه تم غلق مداخل ومخارج ساحة الخلاني بالكتل الكونكريتية لمنع المتظاهرين من الوصول الى جسور السنك والأحرار والشهداء.

واضاف المصدر ان القوات الامنية تحاول الإبقاء على المتظاهرين داخل ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، فقط.

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