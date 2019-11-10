محكمة تحقيق الكوت تصدر امرا باستقدام رئيس مجلس واسط

2019/11/10 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

‎أصدرت محكمة تحقيق الكوت، الأحد، أمراً باستقدام رئيس مجلس محافظة واسط وفق المادة (231) عقوبات.

وذكر المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "قاضي التحقيق المختص في محكمة تحقيق الكوت أصدر امراً باستقدام رئيس مجلس محافظة واسط وفق أحكام المادة (231) عقوبات".

وأضاف المركز، أن ذلك جاء "بناءً على شكوى رفعها موظفي هيئة النزاهة جراء منعه لهم من تدقيق واستلام ملفات تتضمن صرف مبالغ مالية".‎

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