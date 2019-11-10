‎محكمة تحقيق الكوت تصدر امراً باستقدام رئيس مجلس محافظة واسط

2019/11/10 | 10:20

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بغداد اليوم- واسط

أصدرت محكمة تحقيق "الكوت"، الأحد (10 تشرين الثاني 2019)، أمراً باستقدام رئيس مجلس محافظة واسط وفق المادة (231) عقوبات.





وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته (بغداد اليوم)، أن "قاضي التحقيق المختص في محكمة تحقيق الكوت أصدر امراً باستقدام رئيس مجلس محافظة واسط وفق احكام المادة (231) عقوبات بناءً على شكوى رفعها موظفي هيأة النزاهة جراء منعه لهم من تدقيق واستلام ملفات تتضمن صرف مبالغ مالية".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الأحد (3 تشرين الثاني 2019)، القبض على مسلح حاول الدخول بين المتظاهرين وسط العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قطعات الشرطة الاتحادية المتمثلة باللواء الثالث وضمن ق

بغداد اليوم- متابعة

قالت جريدة الصباح العراقية الرسمية، الخميس (31 تشرين الأول 2019)، إن جلسة البرلمان اليوم قد تخصص لبحث استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه، مشيرة إلى أن مفاوضات تجري بين تحالفي سائرون والفتح بهذا الشأن.

ونقلت الصحيف

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء (30 تشرين الأول 2019)، بتنفيذ اجراءات التحقيق مع النواب المطلوبين عن جرائم الفساد المالي والإداري دون الحاجة الى ‏مفاتحته.

وذكر المجلس في بيان تلقه (بغداد اليوم)، إن "مجلس القضا

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