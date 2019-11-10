في لبنان..

2019/11/10 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، إن أموال المودعين محفوظة، مشيراً الى انه لا داعي للهلع.

وأدلى بصفير بهذا التصريح خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في محاولة لتهدئة المخاوف المتعلقة بالأموال وعمليات السحب بسبب الاحتجاجات.

وجاء حديث صفير بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون ووزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ومسؤولين آخرين بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقال صفير في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع "الطلب إلى حاكم مصرف لبنان، بالتعاون مع جمعية المصارف، تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما منهم صغار المودعين، للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية".

وسبق أن قال وزير الاقتصاد اللبناني منصور بطيش إن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أكد أن "اعتمادات النفط والدواء والطحين (الدقيق) مؤمنة".

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب موجة احتجاجات ضد النخبة الحاكمة الشهر الماضي أدت لاستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وتحاول البنوك منذ أن عاودت فتح أبوابها قبل أسبوع تفادي هروب رؤوس الأموال بمنع معظم التحويلات النقدية إلى الخارج وفرض قيود على السحب بالعملة الصعبة.





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