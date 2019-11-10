تظاهرات العراق تدخل يومها السابع عشر على التوالي

2019/11/10 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تدخل تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فضلا عن محافظات اخرى يومها السابع عشر على التوالي، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وانتهت بمطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .

وقال مصدر امني لـ السومرية نيوز، إن اعداد المتظاهرين مازالت ذاتها في ساحة التحرير وجسر الجمهورية المؤدي الى المنطقة الخضراء، فضلا عن المطعم التركي، مشيرا الى أن الوضع الامني في تلك المناطق جيد,واشار الى أن بعض المتظاهرين يتواجدون بالقرب من نفق التحرير باتجاه ساحة الخلاني، مؤكدا عدم وجود اي حالات احتكاك مع القوات الامنية.





وشهدت العاصمة بغداد ونحو عشر محافظات في وسط وجنوب العراق في الاول من تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة بدأت مطالبها بالقضاء على الفساد، إلا أنها توسعت وتجددت في 25 تشرين اول لتطالب باسقاط الحكومة، وتخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل قرابة 300 شخص و12 الف جريح من المتظاهرين والقوات الامنية.





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