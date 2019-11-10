2019/11/10 | 10:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ خطوة برس اصدرت محكمة تحقيق الكوت، اليوم الاحد، امرا باستقدام رئيس مجلس محافظة واسط وفق المادة (231) عقوبات.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة خطوة برس نسخة منه، إن “قاضي التحقيق المختص في محكمة تحقيق الكوت اصدر امراً باستقدام رئيس مجلس محافظة واسط وفق احكام المادة (231) عقوبات بناءً على شكوى رفعها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة تحقيق الكوت تصدر امراً بإستقدام رئيس مجلس محافظة واسط وكالة خطوة برس.

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