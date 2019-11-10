الاندبندنت: سياسة ترامب في الضغط لأقصى درجة على إيران فشلت

2019/11/10 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، اليوم الاحد، أن سياسة ترامب في الضغط لأقصى درجة على إيران فشلت حتى أنه مر عام ونصف على بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة ممارسة الحد الأقصى من الضغوط على إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي اعتبره أسوأ اتفاق وقعته أمريكا وبمراكمة العقوبات على كاهل طهران.

وأضافت الصحيفة قائلة: "ترامب أعلن في البداية أن سياسته ستؤدي في النهاية إلى اضطرار إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى والتفاوض حتى تحصل واشنطن على اتفاق أفضل، وهو ما لم يحدث ولا يبدو أنه سيحدث قريبا".

وأشارت إلى أن "هذه السياسات أدت إلى العكس تماما، فبدلا من أن تحد من تأثير إيران الإقليمي دفعتها إلى تخطي كل الحدود حتى في إطار الاتفاق النووي فأعلنت بدء المرحلة الرابعة من الانسحاب المتدرج من الاتفاق النووي".

ولفتت إلى أنه "حتى على المستوى الدولي فإن المجتمع الدولي أكثر تعاطفا مع إيران لا الولايات المتحدة، فطهران ظلت متمسكة بالاتفاق لمدة عام كامل بعد انسحاب الولايات المتحدة قبل أن تخرق شروطه".

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