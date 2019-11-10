فاطمة ناعوت - الأيزيدية شيرين فخرو … العُقبى لداعش

2019/11/10 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت كنتُ أتمنى أن أرى لمعةَ الفرح في عينيها الحزينتين.أو ظلالَ ابتسامة ساخرة تومضُ خلسةً على زاوية شفتيها، حتى وإن سرعان ما تختفي ليعودَ الأسى المقيمُ.وكيفُ يسكنُ الفرحُ عيونًا عايشتِ القهر والإذلال والانتهاكَ الجسدي أيامًا وأسابيعَ وشهورًا وسنوات؟! كنتُ أرجو أن أصافحها، أن أُقبّلها وأعانقَها، في ذلك اليوم، كما عانقتُها قبل ستة أشهر في مدينة آربيل عاصمة إقليم كردستان العراقية، في أبريل الماضي.من بي......

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