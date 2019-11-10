2019/11/10 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت نشرة طرح أرامكو السعودية يوم السبت إن الشركة المملوكة للدولة ستبيع 0.5 بالمئة من أسهمها إلى المستثمرين الأفراد وإن الحكومة ستخضع لفترة حظر على بيع مزيد من الأسهم لا تقل عن ستة أشهر بعد الطرح العام الأولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرامكو السعودية تؤكد بيع 0.5% للمستثمرين الأفراد وفترة حظر بيع للحكومة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرامكو السعودية تؤكد بيع 0.5% للمستثمرين الأفراد وفترة حظر بيع للحكومة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).