العطار: قرب إستقرار وضع السوق العراقي النقدي

2019/11/10 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار، الأحد، قرب عودة إستقرار وضع السوق العراقي النقدي".

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