مصرف الإمارات المركزي: تراجع الأصول الأجنبية 0.8% في الربع/3

2019/11/10 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصرف الإمارات المركزي يوم الأحد إن أصوله الأجنبية تراجعت 0.8 بالمئة إلى 374.3 مليار درهم (101.91 مليار دولار) في الربع الثالث من العام.

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