القبض على داعشيين في الموصل أحدهم مسؤول التموين لما يسمى (ولاية الانبار)

2019/11/10 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

تمكنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد من القبض على اثنين من الإرهابيين في الموصل بينهم مسؤول التموين والتجهيزات لما يسمى (ولاية الانبار).

وذكرت القيادة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "بعملية اتسمت بالمتابعة المستمرة والمعلمة الاستخبارية الدقيقة تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء ٧٦ الفرقة ١٦ وبالتنسيق مع قسم إلاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى من القاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة القيارة بالموصل أحدهم كان المسؤول عن التموين وتجهيزات والأرزاق لما تسمى بـ (ولاية الانبار)".

واشارت الى ان "هما من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤ ارهاب".

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