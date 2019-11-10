جبهة الانقاذ تصدر بياناُ بشأن احالة النائب احمد الجبوري الى لجنة السلوك النيابي

2019/11/10 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /الغد برس:

اصدرت جبهة الإنقاذ والتنمية، اليوم الاحد، بياناً بشأن احالة النائب احمد الجبوري الى لجنة السلوك النيابي بناء على تصريحات ومواقف النائب.

وقالت الجبهة في بيان تلقته "الغدج برس"، ان "جبهة الإنقاذ والتنمية تلقت نبأ احالة النائب احمد الجبوري الى لجنة السلوك النيابي بناء على تصريحات ومواقف النائب، بكثير من الاستغراب والإدانة، ذلك موقف الجبوري المعاضد لشعبه ، والمنتصر لحق المتظاهرين، والمتألم للحالة التي وصل اليها البلد، كل ذلك يستحق الإشادة لأنه يمثل بالضبط إرادة الشعب التي يعد السيد الجبوري ممثلا لها".

واضافت انه "من الغريب حقا ان يجد مجلس النواب ان تصريحات احمد الجبوري تستوجب المساءلة في الوقت الذي اصبح فيه الفساد والصراع على المغانم واستغلال الظروف، يزكم الأنوف دون ان يكون هناك موقف جاد يوقف هذا التصدع الكبير في جسد الدولة ويشكل صدى مناسبا للحناجر التي تهتف في ساحة التحرير وساحات بقية المحافظات".

واشارت الى ان "جبهة الإنقاذ والتنمية في الوقت الذي تدين هذا الإجراء تطالب بوقفه ، انتصارا للمواقف الوطنية الشريفة للنائب احمد الجبوري".

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