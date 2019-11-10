الأسبوع الثالث لتظاهرات العراق.. الطلبة يدعمون المطالب الشعبية

2019/11/10 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق شهدت عدة محافظات وسط وجنوب البلاد، اليوم الأحد، #تظاهرات متواصلة زادت خلالها إعداد #المحتجين، كما تخللها عمليات “#قمع” استخدمت القنابل المسيلة للدموع في #ذي_قار، أوقعت حالات […]

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