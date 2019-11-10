محافظة بغداد: الموافقة على إدراج 30 ألف درجة وظيفية لتعيين المحاضرين

2019/11/10 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر / اسراء السامرائي

اعلنت محافظة بغداد استحصالها الموافقات الاولية لادراج المحاضرين المجانيين البالغ عددهم 30 الفا ضمن التعيينات على حركة الملاك لعامي 2018 و2019، في الوقت الذي تسعى فيه وزارة التربية لحل مشكلة المحاضرين المنقطعين عن الدوام ممن كانت اوامرهم الادارية قد صدرت خلال العام الماضي.

وافاد محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح” بان المحافظة اولت ملف المحاضرين بالمجان اهمية قصوى بمجال التعيينات نظرا لما قدموه من خدمات للعملية التربوية خلال المدة الماضية، مشيرا الى انها وبعد ان اعلنت الاسماء النهائية للفائزين بالتعيين شرعت باصدار الاوامر الادارية للمديريات التي انجزت القوائم، بيد ان هناك 30 الف درجة وظيفية تخص المحاضرين بالمجان لم يحالفهم الحظ بالحصول على التعيينات ولم تظهر اسماؤهم ضمن القرعة.

وبين انه سيتم شمولهم بالعقود، الى جانب استحصال الموافقات الاولية من الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل ادراجهم ضمن الدفعة الثانية من التعيينات في مديريات التربية ضمن حركة الملاك لعامي 2018 و2019، موضحا أن المديريات ستطلق اسماء الاعتراضات لمن تقدموا باعتراضهم على التعيينات وتقوم بنشرها على المواقع الالكترونية للمحافظة والمديريات اضافة الى مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الصعيد ذاته، افاد مدير تربية الكرخ الثانية الدكتور قيس الكلابي في حديث خاص ادلى به لـ”الصباح” بان مديريته تبحث آلية عودة المحاضرين المنقطعين عن الدوام لاسباب مختلفة للعمل وشمولهم بالضوابط والتعليمات التي تجري على المحاضرين المستمرين بالدوام الرسمي، منوها بان مديريته اجرت لقاءات موسعة مع المحاضرين المنقطعين عن الدوام ممن صدرت اوامرهم الادارية العام 2018 لاحتواء هذه الشريحة.

واضاف ان مديريته تعمل على رفد المدارس التي تعاني من الشواغر بالمعلمين والمدرسين الجدد من اجل سد النقص في التخصصات العلمية لاسيما المحاضرين ممن شملوا بالتعيين وظهرت اسماؤهم بحسب الشروط والضوابط الخاصة بالتعيين، كاشفا عن انها نشرت اسماء المتعينين والمعترضين على نتائج التعيين بصفة مدرس ومعلم جامعي من خلال رابط خاص باسمائهم، داعيا المتقدمين المتعينين الى مراجعة الموقع لاكمال

اجراءات التعيين.

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