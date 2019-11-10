2019/11/10 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع اكدت ادارة سد الموصل، اليوم الاحد، استمرارها باعمال التحشية والصيانة في اسس السد مستمرة وعلى مدار الساعة وحسب المواصفات العالمية المعمول بها وبكادر عراقي 100 بالمئة.وذكر بيان لادارة سد الموصل تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “اعمال التحشية والصيانة في اسس السد مستمرة وعلى مدار الساعة بواقع ثلاثة وجبات عمل وبأيادي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إدارة سد الموصل: اعمال التحشية والصيانة في الأسس مستمرة وكالة خطوة برس.

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