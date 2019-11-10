2019/11/10 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوة مشتركة من خلية استخبارات فوج الطوارئ السادس وبالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات في الناصرية القبض على متهمين اثنين بحوزتها 970 قرصا مخدرا في الناصرية.

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