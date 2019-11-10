2019/11/10 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رد مدير العلاقات المؤسسية بنادي برشلونة، جوليرمو أمور، على الشائعات التي خرجت في الفترة الماضية بشأن رحيل مدرب الفريق الأول لكرة القدم، إرنستو فالفيردي، بسبب النتائج السيئة في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يحسم مستقبل فالفيردي مع الفريق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يحسم مستقبل فالفيردي مع الفريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).