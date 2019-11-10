النجيفي: القوى السياسية اتفقت على رفض ’’الانتخابات المبكرة’’ في اجتماع عقد من دون هذه الكتل الثلاث

2019/11/10 | 11:22

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بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في تحالف "القرار"، اثيل النجيفي، الاحد (10 تشرين الثاني 2019)، عن عقد اجتماع...





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