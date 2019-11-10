منظمة دولية تتهم الحكومة العراقية بالتسبب بقتل 6 متظاهرين في بغداد خلال يوم واحد

2019/11/10 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق طالبت منظمة العفو الدولية ،اليوم الاحد، السلطات العراقية بكبح جماح القوات الأمنية التي تقتل المتظاهرين ومنع سفك المزيد من الدماء.ودانت المنظمة الحقوقية الدولية مقتل ستة متظاهرين على الأقل السبت في وسط بغداد، أثناء محاولتها إجبار المحتجين على التراجع عن بعض الجسور صوب موقع تجمعهم الرئيسي في وسط بغداد، باستخدام الذخيرة الحية […]

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