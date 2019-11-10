2019/11/10 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

آداما تراوري

سينضم آداما تراوري، مهاجم وولفرهامبتون لتشكيلة منتخب إسبانيا لأول مرة قبل خوض مباراتين في تصفيات يورور 2020 أمام رومانيا ومالطا، بعدما تسببت الإصابة في استبعاد رودريجو مورينو.

وأصيب رودريجو خلال فوز فالنسيا (2-0)، على غرناطة أمس السبت وأعلن منتخب إسبانيا في بيان أن المدرب روبرت مورينو، قرر اختيار تراوري البالغ عمره 23 عامًا بدلا من اللاعب المصاب.

وبدأ تراوري مسيرته في أكاديمية برشلونة للناشئين لكنه خاض مباراة واحدة في الدوري الإسباني مع الفريق الأول قبل الانتقال إلى أستون فيلا الإنجليزي في 2015.

وسجل تراوري، الذي لعب مع منتخبات إسبانيا تحت 17 و19 و21 عامًا، هدفين مع وولفرهامبتون هذا الموسم حيث أحرز هدفي الفوز المفاجئ (2-0)، على مانشستر سيتي حامل اللقب في أكتوبر / تشرين الأول.

وتلعب إسبانيا، التي ضمنت التأهل لبطولة أوروبا المقبلة، على أرضها مع مالطا في 15 نوفمبر / تشرين الثاني، قبل أن تختتم مشوارها في المجموعة السادسة أمام رومانيا بعدها بـ3 أيام.

المصدر: كووورة

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاهر جوارديولا ينضم لمنتخب إسبانيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاهر جوارديولا ينضم لمنتخب إسبانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).