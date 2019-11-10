2019/11/10 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى – خطوة برس اعلنت وزارة الداخلية،اليوم الاحد،عن قبض على قيادي بتنظيم داعش في ايسر الموصل ويعمل بما يسمى عريف الادولة الاسلاميه، وقالت الوزارة في بيان تلقته خطوة برس نسخه منه إن”إعلام وزارة الداخلية : مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية تلقي القبض على أحد قادة داعش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تلعن القبض على قيادي بتنظيم داعش في الموصل وكالة خطوة برس.

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