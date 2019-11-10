“بالصور”.. مئات الطلاب يتوافدون الى ساحات التظاهر في بابل

2019/11/10 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل: يس عراق توافد المئات من الطلاب ،اليوم الاحد، الى ساحات التظاهر في محافظة بابل.ويأتي ذلك بالرغم مما اعلنته نقابة المعلمين العراقيين عن انتهاء الاضراب والالتحاق بالدوام، وذلك بعد اسبوعين من الاضراب عن العمل.

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