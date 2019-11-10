مركز لحقوق الانسان: القوات الامنية تغلق ساحة التظاهرات في البصرة وتعتقل من يحاول الوصول لها

2019/11/10 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد مركز النماء رصد لحقوق الانسان، اليوم الاحد، ان القوات الامنية اغلقت ساحة التظاهرات في البصرة واعتقلت من يحاول الوصول لها.

وذكر المركز في بيان تلقته "الغد برس"، ان "القوات الامنية اغلقت بشكل تام ساحات التظاهرات بأطواق امنية ومن مختلف صنوف الجيش والشرطة بغية عدم وصول اي متظاهر الى ساحة التظاهر من عصر امس السبت حتى اليوم".

واضاف ان "القوات الامنية تقوم باعتقال كل من يقترب من الساحة وجرى اعتقال البعض ممن تقربوا الى الاطواق الامنية وتم الاعتداء على اشخاص ضمن الكوادر الاسعافية بالضرب والاهانة".

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