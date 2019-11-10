بالصور.. اضراب طلبة “المسائي” في بابل عن الدوام والتحاق جديد بالثورة وسط المحافظة

2019/11/10 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بابلافاد مراسل “كلكامش برس” في محافظة بابل، اليوم الاحد، بان طلبة المسائي في المحافظة اعلنوا عن اضرابهم عن الدوام في المدارس والجامعات فيما التحق العشرات منهم بالتظاهرات.

وقال مراسلنا”، ان” العشرات من طلبة المسائي التحقوا بالاعتصامات في الساحة المخصصة للاعتصام قرب جسر الثورة وسط المحافظة بعد ان اعلنوا اضرابهم عن الدوام”.

واشار الى، ان” ساحة الاعتصام قرب جسر الثورة شهدت منذ ساعات الصباح الاولى توافد المئات من المتظاهرين لدعم المعتصمين في الساحة “.

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