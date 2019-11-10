بالوثيقة.. محافظ ديالى يرسل للقضاء قائمة باسماء الموظفين المتهمين بقضايا نزاهة

2019/11/10 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادارسل محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الأحد، قائمة باسماء الموظفين المتهمين بقضايا نزاهة الى القضاء، ليتم على وفقها إصدار قرار بسحب يد الموظفين لمدة 60 يوما.

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