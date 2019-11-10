مصر تكرم كريم العراقي في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربيَّة

2019/11/10 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة / اسراء خليفة

كرم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ28 الشاعر كريم العراقي باوسكار المهرجان لمشواره الكبير، خاصة كتابته لاهم اغاني الفنان كاظم الساهر .



وتسلم العراقي جائزته من الفنانة ايناس عبد الدايم مع 12 شخصية اسهمت بإثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي، ونالوا أوسكار المهرجان مع الشهادات التقديرية، من بينهم المطرب محمد منير.

وقال كريم العراقي لـ"الصباح" التي حضرت حفل افتتاح المهرجان ان "مصر وفية للفنانين والمبدعين العرب في مختلف اتجاهاتهم ودولهم وان تكريمي في هذا المهرجان المهم والذي يصادف في ذكرى مرور 150 سنة على تأسيس الاوبرا، فرحتي فرحتين اليوم والتي ذكرتني في زيارتي الى مصر الاولى مع رفيق دربي كاظم الساهر وكتبت في حينها قصيدة مصر الاولى وقد عشنا في مصر انا والساهر سنوات طويلة واستمر الابداع فيها وانتجنا عشرات الاغاني فشكراً لمصر الغالية .



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وافتتحت وزيرة الثقافة المصرية ايناس عبد الدايم والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، مساء الجمعة الماضي، المهرجان على المسرح الكبير بحضور واسع من فناني العالم العربي وتتواصل فعاليات المهرجان لمدة 12 يوماً متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة ( الكبير، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية، وأوبرا دمنهور، وتضم 37 حفلاً غنائياً وموسيقياً بمشاركة 92 فناناً من سبعة دول عربية، هي: مصر، لبنان، العراق، الأردن، المغرب، سوريا، سلطنة

عمان.

وبدأت المظاهر الاحتفالية في ساحة الأوبرا، حيث قدم طلاب فصول مركز تنمية المواهب عروضاً على مسارح خارجية أعدت خصيصاً لهذه المناسبة، ثم تم افتتاح معرضين لفنون الخط العربي، الأول للفنان المكرم حمدي زايد بقاعة صلاح طاهر، والثاني بعنوان عاشقات الخط العربي ويضم 60 عملاً لفنانات في هذا المجال بقاعة زياد

بكير.

وتشارك مجموعة من الباحثين العراقين في مجال الموسيقى ومنهم ( سامي نسيم وحبيب الظاهر وفاطمة الظاهر) ويشارك المطرب همام ابراهيم الذي سيحيي عدة حفلات والموسيقي فرات قدوري .

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