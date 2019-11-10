“بالصور”.. طلاب ميسان يلتحقون بساحات التظاهر

2019/11/10 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان: يس عراق توافد المئات من الطلاب ،اليوم الاحد، الى ساحات التظاهر في محافظة ميسان ومركزها مدينة العمارة.وحمل الطلاب لافتات تدعم مطالب المتظاهرين في بغداد وباقي المحافظات، ويأتي ذلك بالرغم مما اعلنته نقابة المعلمين العراقيين عن انتهاء الاضراب والالتحاق بالدوام، وذلك بعد اسبوعين من الاضراب عن العمل.

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