إيران تكتشف حقل نفط جديدا يحوي 53 مليار برميل

2019/11/10 | 11:44

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، الأحد، إن بلاده اكتشفت حقلا نفطيا جديدا يحوي 53 مليار برميل من الخام في الجنوب الغربي.

وقال روحاني في كلمته التي ألقاها بمدينة يزد في وسط البلاد "رغم العقوبات الأمريكية...



اكتشف العمال الإيرانيون حقلا نفطيا تبلغ احتياطياته 53 مليار برميل".

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