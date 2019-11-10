نادية مراد: العراقيون في الشوارع اليوم لأنهم يريديون تغييرآ حقيقيآ

2019/11/10 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ برلين قالت الناشطة الايزيدية نادية مراد و الحاصلة على جائزة نوبل للسلام العام الماضي في مؤتمر برلين أمس السبت 09.11.2019 بمناسبة الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين أن “الشعب العراقي بعد كل هذه المعاناة يستحق أن يعيش بكرامة”.وقالت “مراد” أثناء حديثها “كان يأمل الشعب العراقي أن يكون سقوط داعش في العراق …

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