2019/11/10 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: تربية ميسان تعلن تعين 2360 تدريسيا واداريا ضمن حزمة الاصلاحات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/10 | 11:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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