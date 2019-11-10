2019/11/10 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب: الدستور لم يتحدث عن إيجاد بديل يسبق إقالة أو استقالة الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/10 | 11:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الدستور لم يتحدث عن إيجاد بديل يسبق إقالة أو استقالة الحكومة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الدستور لم يتحدث عن إيجاد بديل يسبق إقالة أو استقالة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).