قطع طريق السريع مجسر العدل بإتجاه تقاطع الشعلة لعشرة أيام

2019/11/10 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد، قطع طريق صلاح الدين السريع من مجسر العدل بأتجاه تقاطع الشعلة شمال غربي العاصمة، لمدة عشرة أيام ابتداءً من اليوم.

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