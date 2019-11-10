بالصور.. فصل ساحة الخلاني عن التحرير بالكتل الكونكريتية

2019/11/10 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فصلت القوات الأمنية، ساحة الخلاني وساحة التحرير وسط العاصمة بغداد بالكتل الكونكريتية.

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