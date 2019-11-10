عضو بالديمقراطي ينفي تلقي الكرد ’’ضمانات’’ مقابل استمرار دعمهم لحكومة عبد المهدي

2019/11/10 | 11:53

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بغداد اليوم- بغداد

نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إدريس شعبان، الاحد (19 تشرين الثاني 2019) تلقي الكرد ضمانات م...





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