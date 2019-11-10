الهاتف Galaxy A70s يحصل على ميزة Link to Windows والدعم لسماعات USB Type-C في تحديثه الأول

2019/11/10 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتلقى الهاتف Galaxy A70s الذي أطلقته شركة سامسونج في أواخر شهر سبتمبر الماضي أول تحديث له.



هذا التحديث الجديد يجلب معه خاصية Bixby Side ويضيف الدعم للسماعات المزودة بموصل USB Type-C، مما يعني أنه يمكنك إستخدام منفذ USB Type-C في الهاتف لربط سماعات الرأس بالإضافة إلى نقل البيانات وشحن البطارية.

يأتي التحديث أيضًا مع ميزة ” Link to Windows ” التي تتيح لك توصيل هاتفك بحاسوب يعمل بنظام Windows والوصول إلى الرسائل النصية والإشعارات والصور من الحاسوب الخاص بك.



كما يتيح لك نسخ شاشة هاتفك على الحاسوب.



وبصرف النظر عن الميزات والتغييرات، فهذا التحديث يبلغ حجمه 315MB ويحمل البنية رقم A707FDDU1ASK1.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك.



وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.

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