الاتحاد الوطني يجري تغييرات بعدد من القيادات الأمنية

2019/11/10 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، عن قيام الاتحاد الوطني الكوردستاني، بتغييرات ببعض القيادات الامنية.

وقال المصدر لشفق نيوز ان الاتحاد الوطني الكوردستاني قرر اجراء تغييرات في بعض القيادات الامنية، منهم مدير عام اسايش الاقليم، ووكيل وزارة الداخلية، اضافة الى مدير اسايش السليمانية.

ولم يشر المصدر الى سبب اجراء هذه التغييرات.

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