2019/11/10 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار- خطوة برس القت قوة مشتركة من خلية استخبارات فوج الطوارئ السادس وبالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات في الناصرية القبض على متهمين اثنين بحوزتها 970 قرصا مخدرا في الناصرية.وقال مراسل خطوة برس اليوم الاحد: إن “قوة مشتركة من خلية استخبارات فوج الطوارئ السادس وبالتعاون مع شعبة مكافحة المخدرات في الناصرية القت القبض على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين اثنين بحوزتها 970 قرصا مخدرا في الناصرية وكالة خطوة برس.

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