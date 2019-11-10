2019/11/10 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محسن_ابو_رمضان الحراك العربي والمجتمع المدني ..عديدة هي الاصوات التي تنتقد ظاهرة تشكيل منظمات العمل الاهلي التي هي احد المكونات الرئيسية لمنظمات المجتمع المدني بل اكثر من ذلك فهناك من يتهمها بانها جزء من اجندة الليبرالية الجديدة واحد ادوات منظومة العولمة الرأسمالية التي من خلالها يتم اضعاف دور الدولة عبر وصفات البنك الدولي والتي ستؤدي الي زيادة نسبة القطاعات الاجتماعية التي تندرج تحت خط الفقر وبالتال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محسن ابو رمضان - الحراك العربي والمجتمع المدني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محسن ابو رمضان - الحراك العربي والمجتمع المدني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).