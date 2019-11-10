الوطني يشرع بتدريباته في عمان تحضيراً لمواجهة إيران

2019/11/10 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

يشرع منتخبنا الوطني لكرة القدم بتدريباته اليوم الأحد في العاصمة الأردنية عمان تحضيرا لمواجهة نظيره الإيراني في الرابع عشر من الشهر الحالي ضمن التصفيات القارية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا الصين 2023، في وقت حدد فيه الاتحاد الآسيوي الساعة الرابعة عصرا موعدا لانطلاق المباراة المرتقبة بعد ان كان مقررا لها مسبقا ان تبدأ في السادسة مساء.

وقال المدير الإداري للمنتخب باسل كوركيس في تصريح خص به «الصباح الرياضي»: ان وفد أسود الرافدين وصل مساء أمس إلى العاصمة الأردنية عمان، وسيباشر اجراء اولى وحداته التدريبية اليوم بمشاركة جميع اللاعبين، بعد ان تكتمل صفوفه ظهر اليوم بالتحاق المدافع المحترف في الدوري القطري ريبين سولاقا.

واشار الى ان جميع اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة من قبل المدرب السلوفيني سيتريشكو كاتانيتش يتواجدون حاليا ضمن الوفد الرسمي بمن فيهم لاعبو الشرطة والجوية ممن اتموا التزاماتهم مع أنديتهما المشاركين ضمن بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

واضاف ان الجهاز الفني سيحاول اختزال الزمن من اجل تهيئة اللاعبين فنيا وبدنيا للمواجهتين المرتقبتين أمام إيران والبحرين، عقب التوقف الاضطراري لمنافسات الدوري المحلي والابتعاد عن أجواء اللقاءات، فضلا عن رفع معنوياتهم في ظل بيان «فيفا» المحبط المتعلق بضرورة نقل المباراة خارج الأراضي العراقية، مبينا ان اختيار الأردن مكانا بديلا لاحتضان اللقاء قرار صائب، لاسيما ان هناك جالية عراقية كبيرة في عمان ستعمل على مؤازرة اللاعبين طوال أوقات المواجهتين.

على صعيد متصل أوضح كوركيس ان الاتحاد الآسيوي قرر تغيير توقيت بداية المباراة الأولى أمام إيران يوم الخميس المقبل من الساعة السادسة مساء إلى الرابعة عصرا، منوها بان التغيير سببه ارتباط المنتخب الأردني بخوض مباراة مهمة ضمن ذات التصفيات ومساء اليوم نفسه.

تجدر الاشارة إلى ان قائمة أسود الرافدين التي اختارها الملاك التدريبي تتألف من جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى وعلي عدنان وضرغام اسماعيل واحمد ابراهيم وسعد ناطق وريبين سولاقا وعلي فائز وميثم جبار وعلاء مهاوي ومصطفى محمد لخط الدفاع وابراهيم بايش وهمام طارق وبشار رسن وصفاء هادي وامجد عطوان وحسن حمود ومحمد رضا ومحمد قاسم وشريف عبد الكاظم لخط الوسط ومهند علي وعلاء عباس وعلاء عبد الزهرة لخط الهجوم.



ويتصدر منتخبنا جدول الترتيب في المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط متقدما بفارق الأهداف على البحرين، وتأتي ايران في المركز الثالث برصيد ست نقاط، ويتذيل هونغ كونغ وكمبوديا المجموعة ولكل منهما نقطة وحيدة.

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