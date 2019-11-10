فوز الشباب على الصناعات الكهربائية ودياً

2019/11/10 | 12:12

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بغداد/ نبيل الزبيدي

تشهد فترة توقف منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم اقامة مباريات ودية منها استعداداً لاستحقاقات مقبلة وتمكن منتخب الشباب من الفوز على الصناعات الكهربائية بهدف واحد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب التاجي.

وقال سيف النعيمي عضو الهيئة الادارية لنادي الصناعات لـ(الصباح الرياضي): ان فترة توقف الدوري تؤثر في عطاء اللاعبين لذلك يحرص المدرب على ديمومة اللياقة البدنية من خلال توزيع الجهد في الوحدات التدريبية اليومية وكذلك اجراء مباريات ودية بشكل مستمر وتنتظر منتخب الشباب مشاركة مهمة في التصفيات الاسيوية الشهر الحالي وتعد فرصة للمدرب عادل نعمة من اجل تطبيق افكاره مبينا انه في الاسبوع الماضي فاز الصناعات على الكرخ بهدف واحد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الكناري.

واضاف النعيمي انه كان من المقرر ان نلتقي يوم امس مع نفط الجنوب في ملعب المدينة الرياضية بالبصرة ضمن منافسات الدوري ونحن ننتظر اشعارا من الاتحاد المركزي لكرة القدم لتحديد موعد جديد للمباراة وان اللاعبين جاهزون بدنيا وفنيا مشيرا الى ان المدرب عادل نعمة منح ثلاثة ايام اجازة للاعبين ومن المؤمل ان يستكمل اليوم برنامجه التدريبي ونحن نحرص على توفير نجاح مستلزمات عمل الملاك التدريبي.

وفي ختام حديثه اكد النعيمي اننا نسعى الى تحقيق نتائج ايجابية في الادوار الاولى لاسيما اننا تمكنا من تسجيل الفوز في الجولة الاخيرة على فريق القاسم بهدفين من دون رد وكنا نأمل من الاستفادة من العامل النفسي الايجابي للاعبين من هذا الفوز في المباريات المقبلة.

يشار الى ان قطار الدوري الممتاز توقف بعد المحطة الرابعة والذي سجل تصدر الميناء الترتيب باختتام الجولة الرابعة.

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