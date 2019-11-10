2019/11/10 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يعلن اطلاق الوجبة 27 من القروض الميسرة لاكثر من ٥٤٠٠ مستفيد ويخصص ١٥% منها لذوي الشهداء وكالة خطوة برس.

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