النجف.. متظاهرون يغلقون دائرة التربية ومصرف الرشيد وديوان المحافظة

2019/11/10 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ النجفافاد مصدر محلي ، اليوم الأحد، بأن عشرات المتظاهرين في النجف اقدموا على اغلاق دوائر التربية ومصرف الرشيد وديوان المحافظة.

وقال المصدر لـ”كلكامش برس” إن متظاهري محافظة النجف تمكنوا من إغلاق دوائر التربية ومبنى مصرف الرشيد وديوان المحافظة.

يشار إلى أن عشرات المتظاهرين قاموا بغلق الطرق الرئيسية في محافظة النجف صباح اليوم، فيما بادر اخرين الى إغلاق بعض الدوائر الحكومية تزامناً مع استمرار توافد أعداد كبيرة إلى أماكن الاعتصام.

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