طبيبة تكشف سر وفاة هيثم أحمد زكي: كان يمكن انقاذه”

2019/11/10 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد صدور تقرير الطب الشرعي الذي أكد وفاة الفنان هيثم أحمد زكي بشكل طبيعي وأن تناول المنشطات والمكملات الغذائية هي السبب في الهبوط الحاد في الدورة الدموية الذ أصابه وأدى إلى وفاته، أكدت الطبيبة الصيدلانية إيمان جمال أن السبب الرئيسي وراء وفاة الفنان الراحل هو وجوده وحده في شقته وعدم وجود شخص بجواره يسعفه بعد الهبوط الحاد في الدورة الدموية الذي أصابه.

وأوضحت في تصريحات صحافية أنه من المفترض فور حدوث أعراض الهبوط الحاد في الدورة الدموية مثل العطش الشديد الدوخة والإغماء أن يتم من المرافقين للمريض إفاقته سريعاً قبل الدخول في إغماءة طويلة ثم يقومون بإعطائه السوائل كي يرفع ضغط الدم لديه ويستعيد توازنه قبل أن يعرض على الطبيب المختص لتشخيص حالته وتجنيبه هذه الحالة مرة أخرى.

واستطردت الصيدلانية في تصريحاتها قائلة: “كان يمكن انقاذه، ولكن للأسف الشديد وحدة الفنان هيثم أحمد زكي هي أحد أسباب وفاته بسبب عدم وجود شخص بجواره يسعفه بعد تدهور وضعه الصحي نتيجة الهبوط الحاد في الدورة الدموية.



وعددت الطبيبة الصيدلانية مسببات الهبوط الحاد للدورة الدموية والتي منها انخفاض الضغط فجأة، وإهمال علاج أمراض القلب والجهاز التنفسي، واستخدام المكملات الغذائية غير المصرحة من وزارة الصحة، والصدمات النفسية والعصبية، والجفاف”.

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