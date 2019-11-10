التجارة تعلن أبرز الاجراءات الإصلاحية المتحققة لتنفيذ مطالب المتظاهرين

2019/11/10 | 12:48

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الأحد، أبرز الإصلاحات التي حققتها خلال الفترة القليلة الماضية لتنفيذ مطالب المتظاهرين.

وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصد نيوز"، إن "الوزير محمد هاشم العاني اعلن عن اهم الاصلاحات التي حققتها وزارة التجارة والتي تضمنت اطلاق اعلان عن طريق وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بفتح باب التعيين لوزارة التجارة وعبر رابط الاستمارة الالكترونية بعدد درجات وظيفية ( 161 ) درجة".

وأضاف البيان أنه "بالنسبة لحزم الاصلاحات الوزارة الاخرى في عمل دوائر وشركات الوزارة، تم تبسيط اجراءات تسجيل الشركات للشباب للفئة العمرية بين 18-35 سنة واعفاءهم من الاجور المستوفاة استنادا لنص المادة 13الفقرة (2) من قانون رقم 17 لسنة 2019، فضلا عن تخصيص (800) سيارة تويوتا (هايس) (14) راكب ياباني المنشأ للعاطلين عن العمل عن طريق الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن وبالتقسيط المريح".

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